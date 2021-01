Scatole di medicine, borselli e arnesi da scasso: riconoscete la merce sequestrata?

FOLLONICA – Aveva con sé scatole escatole dei medicinali, ma anche borselli e merce varia, oltre a gromaldelli e arnesi da scasso. Per queso i carabinieri della Compagnia di Follonica hanno denunciato un uomo di Gavorrano con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato fermato nella notte di capodanno dai militari, con piede di porco ed un bastone in ferro, oltre ad oggetti vari di dubbia provenienza, tra cui, appunto, medicinali, abiti, occhiali, borselli, attrezzi da lavoro. Sono in corso accertamenti per stabilire se quegli oggetti siano il frutto di qualche furto consumato poco prima.

L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Denunciate anche altre due persone per possesso di un coltello e pistole.