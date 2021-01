Ancora maltempo in Toscana: anche domani attesi forti temporali sulla costa

GROSSETO – Ancora maltempo in Toscana, com pioggia, vento e mare agitato. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino con cui estende fino a tutta la giornata di domani lo stato di vigilanza.

Oggi le precipitazioni risulteranno più frequenti sul nord-ovest e nelle zone occidentali della regione, mentre domani, sabato, le precipitazioni interesseranno la regione in modo più diffuso, in particolare nella prima parte della giornata.

Possibilità di locali temporali lungo la costa e sulle isole, nonchè di vento forte di scirocco sull’Arcipelago.