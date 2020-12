Coronavirus, la biblioteca Chelliana e la sede decentrata chiuse nei giorni in zona rossa

GROSSETO – La biblioteca Chelliana e la sede decentrata nello spazio soci al Centro Commerciale Maremà rimarranno chiusi al pubblico senza erogazione dei servizi consueti nei giorni di seguito indicati, che corrispondono ai periodi in cui vige nel territorio nazionale la zona rossa per l’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19: dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio.

Nei giorni non compresi in questo elenco sarà garantita la regolare apertura delle sedi con i servizi al pubblico su prenotazione e accessi contingentati dell’utenza, nel rispetto di tutte le norme igieniche previste per evitare il diffondersi del contagio e previo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.