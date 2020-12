Coronavirus, in Italia crescono i contagi: 23.477. Altri 555 morti, tornano ad aumentare i pazienti in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 23.477 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. E’ un dato in sensibile aumento, il più alto dal 4 dicembre. Ieri i contagi erano stati 16.202, questo vuol dire che in Italia almeno 2.107.166 persone hanno contratto il virus.

Ci sono anche 17.421 guarite, ieri erano 19.96o. Il numero degli attualmente positivi quindi cresce, ed è pari ad almeno 569.896 persone. Ci sono 27 persone in più in terapia intensiva (ieri -21), i ricoveri scendono di ben 415 unità (ieri -96). Le persone ricoverate sono 23.151, 2.555 in terapia intensiva.

Ci sono purtroppo anche altri 555 morti, contro i 575 di ieri. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 74.159, mentre quelle guarite o dimesse sono 1.463.111.

Infine i tamponi: anche quelli sono in aumento, 186.004, ovvero 16.959 rispetto ai 169.045 della giornata precedente. Il tasso di positività cresce dal 9,6% al 12,6%.