Coronavirus, 14 nuovi casi in provincia di Grosseto. Stabili i ricoveri all’ospedale Misericordia

GROSSETO – Ci sono 14 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto, un dato in diminuzione rispetto ai 19 di ieri. Aumentano i tamponi, sono 720 contro i 622 di ieri.

Le persone positive in carico sono 360. Si registrano 10 guarigioni e nessun decesso. Il Comune di Grosseto, con 6 casi, è quello più colpito; segue Orbetello con 3. Non cambia, invece, la situazione all’ospedale Misericordia: 31 persone ricoverate, 8 sono in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 83 Provincia di Arezzo 49 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 14 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 3 5 17 16 6 2 Grosseto 5 – 5 2 1 1 Siena 2 2 3 5 4 4 Totale ASL TSE 10 7 25 23 11 7

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 24 dicembre Venerdì 25 dic Sabato 26 dic Domenica 27 dic Lunedì 28 dic Martedì 29 dic Mercoledì 30 dic Giovedì 31 dic Arezzo 37 7 21 41 11 36 60 49 Siena 24 5 29 36 18 35 44 20 Grosseto 13 9 10 9 2 19 10 14 Totale Asl Tse 74 21 60 86 31 90 114 83

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Grosseto 6 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 2 Manciano 1 Orbetello 3 Pitigliano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 46 TI San Donato Arezzo 15 Degenza Covid Misericordia Grosseto 31 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 849 Provincia di Siena 928 Provincia di Grosseto 720

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 658 Provincia di Siena 475 Provincia di Grosseto 360

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 484 Provincia di Siena 338 Provincia di Grosseto 250

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1617 Provincia di Siena 1558 Provincia di Grosseto 589

Guariti Provincia di Arezzo 11 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 10