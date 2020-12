Case popolari: è uscito il nuovo bando. Scadenza e come fare

ORBETELLO – E’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2020.

Dal giorno 15 gennaio 2021 e entro la data del 31 marzo 2021 i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando possono presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Orbetello.

Con l’entrata in vigore della nuova graduatoria, la vigente graduatoria per l’assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazione future. Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere per le assegnazioni future, dovranno, obbligatoriamente, presentare una nuova domanda pena il mancato inserimento nella nuova graduatoria.

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Orbetello e presso l’ufficio Urp del Comune.