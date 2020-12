BAGNO DI GAVORRANO – Un’auto, per cause ancora da accertare, è sbandata mente stava viaggiando su via Marconi, la strada principale di Bagno di Gavorrano.

Il veicolo è finito contro il muretto di ingresso di una abitazione a fianco della carreggiata. Nell’incidente è rimasta ferita la persona che si trovava alla guida dell’auto.

di 11 Galleria fotografica Incidente 20 dicembre 2020









La strada è strada chiusa temporaneamente al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri.