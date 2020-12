Primo lotto della 398: Anas ha bandito la gara d’appalto. Opera da 61 milioni di euro

PIOMBINO – Anas ha pubblicato il bando di gara per l’avvio dei lavori del primo lotto della 398, un’opera il cui costo ammonta a 61 milioni.

Lunedì 28 dicembre, il sindaco Francesco Ferrari, il vicesindaco Giuliano Parodi, assessore alle Infrastrutture, Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici, e Gianluigi Palombi, assessore all’Urbanistica, hanno incontrato in videoconferenza l’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli. Tra i temi dell’incontro anche i recenti sviluppi sul progetto della nuova strada d’accesso a Piombino.

“Grazie ai continui contatti del Comune con Anas – spiegano il sindaco e gli assessori – eravamo a conoscenza di questi importanti sviluppi riguardo la 398, oggetto anche dell’incontro con l’assessore regionale Baccelli. Il bando di gara è già pubblicato e scadrà a metà gennaio, ciò significa che entro pochi mesi vedremo finalmente il cantiere avviato. Dopo tanti, troppi anni, inizia un’opera fondamentale per la città che, però, non è sufficiente: continueremo con il dialogo con tutte le istituzioni, vigileremo sul buon andamento dei lavori e, soprattutto, ci rimetteremo subito al lavoro con tutti gli enti interessati per continuare l’iter per la realizzazione anche del secondo lotto che ancora risulta non finanziato, tema, anche questo, che abbiamo portato all’attenzione dell’assessore Baccelli. Il percorso di collaborazione tra enti deve essere quello che ci porterà alla realizzazione dell’intera opera, indispensabile per il rilancio di Piombino”.