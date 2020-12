Parcheggi a pagamento: il Comune proroga le agevolazioni per gli abbonamenti

FOLLONICA – Sono state nuovamente confermate le agevolazioni per gli abbonamenti dei parcheggi a pagamento, per cittadini e turisti, ma anche per hotel, attività commerciali e dipendenti con sede di lavoro all’interno della zona blu; si tratta di una riduzione di prezzo di circa il 30% per singolo titolo, che, attuata dal mese di giugno, viene prorogata fino al 31 marzo 2021.

“Anche se ad oggi i risultati della pandemia ci confortano- dichiara l’assessora Mirjam Giorgieri-, abbiamo confermato e allungato l’applicazione dell’agevolazione sugli abbonamenti dei parcheggi a pagamento fino al 31 marzo prossimo, come misura di sostegno al tessuto economico della nostra città.

Coloro che usufruiscono abitualmente della zona parcometro, ed in particolare cittadini, commercianti e dipendenti delle aziende con sede nella zona blu follonichese, potranno ancora acquistare i titoli di parcheggio usufruendo di una riduzione di circa il 30% in meno; un piccolo risparmio che può comunque contribuire in questo difficile momento”.

Ricordiamo di seguito le varie tipologie di abbonamento per la sosta a pagamento:

Abbonamento per CITTADINI E TURISTI

– ABBONAMENTO SETTIMANALE Euro 13,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro) 18,00

– ABBONAMENTO QUINDICINALE Euro 25,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 35,00)

– ABBONAMENTO MENSILE – Euro 50,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 70,00)

– ABBONAMENTO DUE GIORNI – Euro 8,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 10,00)

Abbonamento riservato ad HOTEL (tariffa agevolata)

– ABBONAMENTO PER 8 GIORNI PERIODO INVERNALE Euro 9,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 12,00)

– ABBONAMENTO PER 1 MESE PERIODO INVERNALE Euro 25,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 35,00)

Abbonamento per attività del Commercio, Pubblici Esercizi e dipendenti di tutte le imprese/Enti (tariffa agevolata)

– ABBONAMENTO PER 8 GIORNI PERIODO INVERNALE Euro 9,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 12,00)

– ABBONAMENTO PER 1 MESE PERIODO INVERNALE Euro 25,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 35,00)