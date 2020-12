Di Giacinto: «Il programma di mandato di Benini non è altro che un elenco di “buoni propositi”»

FOLLONICA – “Quello approvato in consiglio comunale dovrebbe essere un documento programmatico del sindaco Andrea Benini, ma in realtà, come spesso accade, è un evidente esercizio di propaganda”, scrive, in una nota, il consigliere Massimo Di Giacinto.

“A poco più di tre anni dalla fine della consiliatura – prosegue – non è umanamente possibile realizzare neppure una piccola parte delle cose che “promette”. E’ la solita politica degli annunci in cui Benini e compagni sono veramente bravi.

Il programma di mandato contiene opere e realizzazioni che ormai da anni rimbalzano nei programmi beniniani: l’impegno a rigenerare in maniera concreta ed efficace le nostre pinete, la promessa di completare la rete di piste ciclabili e progettare un sistema di bike-sharing, la necessità “di semplificare la vita alle imprese” nei rapporti col comune sburocratizzando e semplificando, l’idea di ridare nuova vita all’edificio di via Apuania da trasformare in un centro di accoglienza e inclusione, la realizzazione della “cittadella del carnevale”, un grande piano di smaltimento dell’eternit nella zona industriale di Rondelli, la revisione della convenzione con l’ippodromo, l’illusione di finanziamenti europei per sistemare l’ex-colonia marina per mantenerne la proprietà pubblica, nuovi servizi al Distretto socio-sanitario: potenziamento del Primo Soccorso con posti letto di degenza breve, Casa della Salute con medici di base disponibili 16 o 24 ore al giorno, servizio di pediatria specialistica, nuovo depuratore a Cassarello, la riqualificazione di Senzuno, la sistemazione della zona industriale abbandonata da tempo a sé stessa, ecc. ecc.

Cose belle e interessanti, alcune anche condivisibili, ma già presenti nel programma elettorale 2014 di Benini e se, in sei anni e tre mesi da sindaco, ripropone più o meno le stesse cose che fiducia può trasmettere? Io non ci credo. Mi sembra un’amministrazione comunale volenterosa ma inefficiente, bravissima a “dichiarare” e “promettere opere e realizzazioni”.

Certo che qualcosa sarà realizzato, sono lì per questo, ma sicuramente solo una piccola parte di quanto contenuto nel documento programmatico 2019-2024.

Sarebbe meglio, per rispetto dei cittadini e trasparenza politico amministrativa, essere più concreti senza filosofeggiare, presentando un programma di mandato con le priorità davvero realizzabili in tre anni e pochi mesi” conclude Di Giacinto.