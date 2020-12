Dal Comune altri 110mila euro per gli affitti: «Un aiuto per i cittadini in difficoltà»

PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha stanziato ulteriori 110 mila euro per sostenere i cittadini in difficoltà economiche nel pagamento dei canoni di locazione.

Sono oltre 200 le domande ricevute dal Comune in occasione dell’ultimo bando per l’assegnazione del contributo affitto per un fabbisogno di circa 300 mila euro e una disponibilità di risorse di soli 113 mila provenienti dalla Regione Toscana. Visto il particolare momento di emergenza sanitaria che ha determinato un peggioramento delle condizioni economiche di molti cittadini, il Comune ha deciso di potenziare le risorse da destinare al contributo affitto e agli interventi di sostegno al diritto all’abitazione.

“Siamo sensibili alle difficoltà dei cittadini – dichiara Carla Bezzini, assessore alle Politiche sociali – in particolare visto il periodo di emergenza che stiamo attraversando. L’elevato numero di domande arrivate al Comune ci ha spinto a destinare ulteriori risorse al sostegno dei cittadini in difficoltà: grazie a questo stanziamento continueremo a scorrere la graduatoria del contributo affitto e aiutare i molti cittadini che hanno fatto richiesta”.