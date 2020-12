Coronavirus: prorogata la validità dei permessi per i parcheggi

MASSA MARITTIMA – Il Servizio Associato Polizia Locale Unione dei Comuni montana Colline Metallifere fa sapere che per quanto riguarda il Comune di Massa Marittima sarà prorogata di un mese la validità dei permessi per il parcheggio ai residenti nella Zona”A” e nella Zona “B”. Quindi tutti i permessi in scadenza al 31 dicembre saranno validi fino al 31 gennaio 2021.

Questa decisione è maturata a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 che impone di evitare il più possibile gli spostamenti delle persone e gli assembramenti, anche negli Uffici pubblici.

I cittadini titolari dei permessi sono quindi invitati a richiedere il rinnovo entro il 31 gennaio.