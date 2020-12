Coronavirus: in Maremma ci sono 10 nuovi casi. Una terapia intensiva in meno e 15 guariti

GROSSETO – Sono 10 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 19), di cui cinque registrati nel Comune di Orbetello e due in quello di Grosseto. 622 i tamponi effettuati (ieri 661).

In totale le persone positive in carico alla Asl in Maremma sono 357 (ieri 355). 15 le guarigioni (ieri 13) e nessun decesso (come ieri).

Per il momento sono 39 (su 357 positivi) le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto: di queste otto si trovano in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 114 Provincia di Arezzo 60 Provincia di Siena 44 Provincia di Grosseto 10 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 8 15 6 16 10 5 Grosseto 1 0 2 2 4 1 Siena 7 12 5 7 8 5 Totale ASL TSE 16 27 13 25 22 11

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 23/12/20 Giovedì 24 dicembre Venerdì 25 dic Sabato 26 dic Domenica 27 dic Lunedì 28 dic Martedì 29 dic Mercoledì 30 dic Arezzo 54 37 7 21 41 11 36 60 Siena 25 24 5 29 36 18 35 44 Grosseto 13 13 9 10 9 2 19 10 Totale Asl Tse 94 74 21 60 86 31 90 114

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Grosseto 2 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Orbetello 5 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 49 TI San Donato Arezzo 15 Degenza Covid Misericordia Grosseto 31 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 808 Provincia di Siena 758 Provincia di Grosseto 622

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 624 Provincia di Siena 468 Provincia di Grosseto 357

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 446 Provincia di Siena 331 Provincia di Grosseto 247

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1593 Provincia di Siena 1508 Provincia di Grosseto 606

Guariti Provincia di Arezzo 20 Provincia di Siena 21 Provincia di Grosseto 15