Coronavirus in Italia: 16.202 nuovi casi, 575 morti e 19.960 guariti 

GROSSETO – Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 169.045 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 575, i guariti 19.960. Questo il bollettino del Ministero della Salute.

Ieri i nuovi positivi erano 11.212 su 128.740 tamponi, e i morti 659. In totale sono 73.604 le persone che hanno perso la vita. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, sale dall’8,7% di ieri al 9,58% di oggi.

In leggero calo le terapie intensive, -21 (ieri -16), 2.528 in tutto, e i ricoveri ordinari, 21 in meno (ieri -270), per un totale di 23.566.