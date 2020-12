Ancora allenamenti per la Pro Soccer Lab, Mazzini: «Segnale di socializzazione in un momento difficile»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si svolgeranno anche durante le festività, in base alle disposizioni regionali, gli allenamenti dei bambini e dei ragazzi tesserati con la Pro soccer lab di Castiglione. Una scelta che, come spiega la presidente, è scaturita dalla richiesta fatta da alcuni genitori di poter far allenare i ragazzi stando a contatto con i propri compagni.

“Regalare qualche allenamento in più ai nostri ragazzi – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – è un segnale importante di socializzazione in un momento in cui, ormai dallo scorso marzo, sono proprio i bambini e i ragazzi a soffrire di più per questo momento difficile. Chiaramente rispetteremo, come abbiamo sempre fatto, i protocolli di sicurezza e le disposizioni del Ministero, ma ci sembra comunque importante dare ai nostri ragazzi, anche durante queste feste, la possibilità di incontrarsi e di allenarsi anche se a distanza”.

Gli allenamenti si sono già svolti martedì 29, e continueranno anche mercoledì 30 gennaio e lunedì 4 febbraio. “Questa decisione l’abbiamo presa dopo aver parlato con alcuni genitori che ci hanno la disponibilità – continua Mazzini – e per questo, dopo aver parlato con i nostri tecnici e il nostro staff, che ringrazio di cuore per la disponibilità e la passione con cui seguono i ragazzi, abbiamo pianificato per adesso tre sedute di allenamento. Chiaramente per il futuro dipenderà tutto dalla chiusura o dalla riapertura che deciderà il Governo. Noi, tutto ciò che possiamo fare, sempre in sicurezza, lo faremo per il bene dei nostri piccoli calciatori”.

Intanto nel centro sportivo Casamorino continuano i lavori di miglioramento con la sostituzione delle recinzioni laterali e, appena sarà possibile, con la nuova tribuna e il bar. Per le informazioni sugli allenamenti o per comunicare con la società è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.