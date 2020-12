Al via la manutenzione della pavimentazione di Corso Carducci e del centro. Intervento da 51 mila euro

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione del porfido di corso Carducci e aree contigue nel centro storico di Grosseto.

L’intervento andrà ad interessare corso Carducci e le aree limitrofe. Inizialmente sarà eseguito un lavaggio della pavimentazione, mediante l’utilizzo di idropulitrice ad alta pressione, al fine di asportare il materiale non omogeneamente aderente ai blocchetti di porfido. Successivamente si procederà con una nuova stuccatura delle fughe, nel rispetto delle proporzioni e del colore già presente.

L’intervento prevederà una copertura economica di 51 mila euro.

“Il centro storico è uno dei luoghi più caratteristici e carismatici della nostra città – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici -. Continua dunque la nostra azione di manutenzione e di cura delle strade, con l’obiettivo di rendere più agevole e sicura la circolazione dei nostri cittadini e non solo. Siamo felici di poter intervenire per il miglioramento della pavimentazione di corso Carducci, molto probabilmente la via più carismatica e simbolica della nostra Grosseto.”