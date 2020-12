10mila interazioni, 100mila visualizzazioni e 150mila spettatori: Gustatus Digital è un successo

ORBETELLO – A fine anno è tempo di bilanci e l’Amministrazione vuole condividere i risultati di una prima edizione che ha i numeri per diventare un appuntamento ricorrente accanto alla versione più consueta dell’evento “Gustatus”, la kermesse enogastronomica di punta del territorio.

Si è quindi conclusa la prima edizione di Gustatus Digital, la kermesse online voluta ed organizzata dal Comune di Orbetello e Welcome Maremma per dare continuità al progetto Gustatus e continuare a raccontare la Maremma e le sue eccellenze anche in questo momento difficile.

Il progetto, realizzato in collaborazione con I Love Italian Food, ha visto tre giornate di esibizioni in auditorium, trasmesse in diretta streaming sulla pagina Fb della manifestazione, e uno speciale di quattro puntate televisive prodotte da TV9.

Nel mese di di novembre i contenuti pubblicati dalla pagina FB di Gustatus hanno raggiunto oltre 100mila contatti e hanno ricevuto più di 10mila interazioni (come commenti e condivisioni), mentre i video della tre giorni di eventi in diretta hanno registrato 65mila visualizzazioni, alle quali vanno aggiunte quelle ottenute degli speciali di TV9.

Ma Gustatus Digital non si è fermato, sono infatti in programmazione le pubblicazioni dei 9 show cooking, i 4 talk show, i collegamenti con gli chef internazionali e le storie di produttori e cantine e, ad oggi, i video pubblicati dalla pagina di Gustatus e I Love Italian Food hanno ottenuto altre 45.000 visualizzazioni, ma molte pubblicazioni devono ancora essere effettuate.

I numeri della manifestazione

3 giorni di dirette dall’Auditorium

4 puntate speciali su TV9

100.000 contatti ottenuti dalla pagina FB di Gustatus

oltre 10.000 interazioni dirette degli utenti

110.000 visualizzazioni video (dato destinato a crescere)

150.000 telespettatori nei quattro speciali di TV9

L’assessore al Turismo Maddalena Ottali si dice pienamente soddisfatta dei risultati di questo esperimento Digital: “L’emergenza sanitaria in corso ha imposto una riflessione importante sulle possibilità enormi che il mondo del digitale può offrire anche nell’organizzazione di eventi e si può davvero dire che si è inaugurata l’era di un nuovo modo di fare intrattenimento che potrebbe affiancare iniziative più tradizionali. I risultati hanno confermato questa tendenza e, grazie alla professionalità di esperti del settore della comunicazione, come ILIF e TV9 e di esperti dell’ enogastronomia territoriale, come Welcome Maremma, siamo riusciti a far parlare di noi e di Gustatus anche quest’anno, infausto per tanti altri aspetti del vivere sociale”.

Entusiasta anche il neoeletto presidente del Consorzio Welcome Maremma, Andrea Ciampana: “In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo in cui il virus ci ha imposto uno stop alla realizzazione di eventi di promozione, stavamo cercando una formula che permettesse di non vanificare gli sforzi che, ormai da quasi quindici anni, facciamo in sinergia con il Comune di Orbetello di valorizzazione delle nostre eccellenze, non solo eno-gastronomiche, ma anche culturali delle tradizioni e del “saper fare maremmano”. La formula Digital di Gustatus ci ha permesso di mantenere viva l’attenzione sulla manifestazione e sulle nostre risorse produttive, ricettive e turistiche. Ringrazio quindi, ancora una volta, l’Amministrazione Comunale per la fiducia nuovamente accordata al Consorzio e i collaboratori, I Love Italian Food e Tv9, per aver creduto con tanto entusiasmo in questo progetto”.