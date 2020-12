Spari al parco: fermato un uomo. Sequestrate pistola e munizioni

FOLLONICA – Aggiornamento ore 21.20: È un uomo di 40 anni la persona denunciata per aver sparato alcuni colpi di pistola nel parco di Ponente a Follonica. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Alcuni giovani hanno allertato il 112 segnalando un soggetto che sparava in aria con una pistola.

Giunti sul posto i carabinieri hanno individuato e bloccato l’uomo, con precedenti, che aveva al seguito una pistola finta con tappo rosso (oggetto di libera vendita) e circa 150 cartucce a salve. L’uomo, condotto in caserma, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Arma e cartucce sono state sequestrate. L’uomo avrebbesparato per festeggiare l’imminente arrivo del Capodanno.

News ore 18.20: Due spari ben distinti, che hanno riecheggiato in pieno centro al parco della pineta. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio nella zona di via Matteotti. Davanti alle tre Palme. Un ragazzo sarebbe stato visto sparare alcuni colpi con una pistola.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, in un primo momento qualcuno aveva anche parlato di un ferito, notizia fortunatamente smentita.

Subito è partita la ricerca da parte dei Carabinieri che in breve tempo hanno rintracciato un ragazzo, sembra un minorenne. La pistola con cui il giovane avrebbe sparato sarebbe una scacciacani.