Nasce il Radio Taxi Città di Grosseto, Cna: «Così migliora il lavoro dei tassisti e il servizio per gli utenti»

GROSSETO – Cambia la concezione di mobilità a Grosseto con la nascita di un nuovo servizio rivolto a tassisti e cittadini. Grazie all’impegno e agli investimenti di diversi imprenditori del settore è nato il Radio Taxi Città di Grosseto, una nuova centrale operativa che consentirà di migliorare gli spostamenti all’interno del territorio comunale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto di Cna Grosseto.

“Abbiamo deciso di dare vita al nostro progetto per migliorare il nostro lavoro e per sviluppare la mobilità nella nostra città – spiega Simone Pierozzi, referente della rete Radio Taxi Grosseto. In un periodo così complicato i taxi sono fondamentali per gli spostamenti urbani e possono essere utilizzati anche per incrementare il trasporto pubblico locale”.

“Grazie a questa nuova organizzazione – aggiunge Davide Pecci, referente sindacale Fita per Cna Grosseto – i tassisti grossetani potranno finalmente svolgere la propria professione nel modo più comodo e veloce possibile e ovviamente di questo beneficeranno anche gli utenti che potranno usufruire di un servizio innovativo alla portata di tutti”.

L’organizzazione è completamente nuova e utilizza il meccanismo delle reti di impresa. In questo modo le aziende mettono in relazione risorse e conoscenze pur mantenendo la propria identità individuale. Con questo sistema si riescono ad avere spese di costituzione e di gestione che sono circa un decimo rispetto a quelle di una società oppure di un consorzio.

“Per sviluppare la nostra idea ci siamo rivolti agli uffici della Cna – aggiunge Simone Pierozzi -, l’associazione che più di ogni altra è riuscita a trovare soluzioni concrete e innovative. Non conoscevamo il meccanismo delle reti di impresa, ma è stato chiaro fin da subito il grande vantaggio che questo sistema offre rispetto alle classiche strutture come i consorzi”.

Da molti anni, infatti, Cna Grosseto è specializzata nei settori trasporto merci e trasporto persone nei confronti dei quali svolge servizi e rappresentanza sindacale.

“Grosseto è la seconda città in Italia ad utilizzare le reti di impresa per costituire un radiotaxi e di questo siamo molto orgogliosi – Anna Rita Bramerini, direttore di Cna di Grosseto -. I nostri consulenti hanno valutato molte alternative per lo svolgimento di questo servizio, ma questa strada è risultata senz’altro la più vantaggiosa. Il ruolo della nostra associazione deve essere quello di trovare le migliori soluzioni per lo sviluppo delle imprese e di questo lavoro beneficerà tutta la collettività. Le reti di impresa sono un sistema totalmente nuovo e possono essere funzionali a progetti di svariata natura”.

Fondamentale in questo percorso anche il supporto del Comune di Grosseto, sempre presente per le iniziative di rilievo della nostra realtà.

“Siamo sempre al lavoro per migliorare le attività del nostro Comune – dichiara Riccardo Ginanneschi, assessore al Commercio e allo Sviluppo economico del Comune di Grosseto – e collaboriamo attivamente con Associazioni e imprese. Questo progetto va proprio nella direzione di sviluppo dei servizi che la nostra amministrazione ha intrapreso da anni”.

Da oggi chiunque avrà bisogno di un taxi potrà chiamare lo 0564 1643131 per spostarsi o prenotare una corsa, la macchina più vicina lo raggiungerà nel più breve tempo possibile.