Maltempo: prorogata l’allerta meteo in Maremma. Codice giallo anche il 30 dicembre

FIRENZE – La Toscana continua ad essere interessata dal transito di sistemi perturbati.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 30 dicembre, il codice giallo per rischio idrogeologico con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale, possibili ovunque, più frequenti sulle zone occidentali in particolare lungo la costa.

Per oggi si prevede mare ancora agitato sui bacini settentrionali, in attenuazione per domani.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo