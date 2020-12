Le Commissioni Pari opportunità maremmane ospiti del programma di Carlo Sestini

GROSSETO – Questa sera, a partire dalle 19, saranno ospiti del programma del giornalista Carlo Sestini, “La diretta di Maremma in diretta”, alcune delle Commissioni comunali della provincia di Grosseto, facenti tutte parte della Commissione provinciale Pari Opportunità di Grosseto.

“Nonostante le restrizioni causate dal covid – spiega Cinzia Gravina, presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità di Grosseto – le commissioni comunali non hanno interrotto il loro lavoro e hanno trovato modi nuovi per raggiungere sempre più persone e continuare l’opera di sensibilizzazione e contrasto alle diseguaglianze e alla violenza di genere. Il risultato è veramente di pregio ed è il segno che le difficoltà possono essere tramutate in nuove opportunità”.

“La Commissione Provinciale Pari Opportunità di Grosseto – conclude – si complimenta per i risultati ottenuti e ringrazia tutte le commissioni comunali per l’impegno profuso non solo a livello comunale ma anche provinciale e per gli spunti di riflessione che ne scaturiscono per nuove proposte e nuovi progetti”.