Giocatore squalificato in campo, l’Atlante Grosseto vince il ricorso contro l’Arpi Nova

GROSSETO – Una buona notizia per l’Atlante Grosseto, che vede accolto con esito favorevole il reclamo contro l’Arpi Nova. Finita sul campo 4-2 per i fiorentini dopo un match combattuto, adesso la gara valida per la decima di campionato è stata ribaltata in uno 0-6 a favore dei maremmani. Fatale la presenza irregolare di un giocatore di casa su cui pendeva un turno di squalifica.

Questo il comunicato integrale della federazione: “Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, rileva che la doglianza attiene alla partecipazione all’incontro in epigrafe del calciatore Pereira Wilmar Junior il quale, a detta della ricorrente, avrebbe preso parte alla gara in posizione irregolare, non avendo per tempo provveduto a scontare la squalifica per una giornata di gara comminatagli in gare di coppa Italia concernenti la stagione sportiva 2018/2019, allorquando militava nelle file della società Elledì Carmagnola. Il suddetto atleta, trasferitosi nella stagione successiva presso la Soc. Magic Crati,non poté scontare la sanzione in quanto detta società non partecipò ad alcuna manifestazione di Coppa Italia. Successivamente, sempre nel corso della predetta stagione, trasferito nelle file della società Futsal Atesina prese parte inopinatamente alla gara di Coppa Italia Bubi Merano-Futsal Atesina, ove la compagine di appartenenza venne sconfitta e di conseguenza esclusa dal prosieguo della manifestazione. Nel corso della corrente stagione il Pereira è stato tesserato dalla Soc. Arpi Nuova ed in virtù delle modifiche introdotte all’art 23, comma .7 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica in argomento nelle gare di campionato della suddetta società, cosa che non è avvenuta in quanto, sia nelle gare pregresse, sia in quella oggetto di contraddittorio il nominato in questione risulta essere stato sempre schierato”.

Cambia così la classifica del girone C di Serie B, con l’Atlante che sale da quattro a sette punti e si ritrova a quattro lunghezze dalla sesta Lastrigiana. Nessun commento dai biancorossi, che hanno appena ripreso gli allenamenti e stanno iniziando a preparare la sfida del 6 gennaio contro il Lavagna.