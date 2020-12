Coronavirus in Italia: 11.212 nuovi casi, 659 morti e 17.044 guariti 

GROSSETO – Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 128.740 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 659, i guariti 17.044. Questo il bollettino del Ministero della Salute.

Ieri i nuovi positivi erano 8.585 su 68.681 tamponi, con 445 morti. In totale sono 73.029 le persone che hanno perso la vita. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende dal 12,49% di ieri all’8,7% di oggi.

Per quanto riguarda il numero dei morti, la Regione Veneto segnala che l’elevato numero di decessi (+191) è da imputare verosimilmente a ritardato inserimento nei giorni festivi.

In leggero calo le terapie intensive, -16 (ieri -15), 2.549 in tutto, e tornano a scendere i ricoveri ordinari, 270 in meno(ieri +361), per un totale di 23.662.