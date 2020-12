Buoni fino a 140 euro per l’acquisto di libri: il Comune premia gli studenti più meritevoli. Ecco chi sono

CAPALBIO – Per il secondo anno di seguito l’Amministrazione comunale di Capalbio ha premiato gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado. E proprio oggi, durante l’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale, si è tenuta, anche se a distanza, un piccola cerimonia di premiazione.

“Abbiamo deciso di coinvolgere gli alunni premiati durante questa seduta online del Consiglio – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Puccini – in attesa di poter organizzare un evento in presenza, appena possibile. Lo abbiamo fatto perché ci sembrava importante invitare questi giovani studenti, che si sono distinti per l’impegno nell’attività scolastica, a un evento istituzionale”.

Un modo per celebrare la loro dedizione allo studio e, allo stesso tempo, ringraziare gli studenti, il corpo docente, il personale scolastico e la dirigente per il grande lavoro svolto. “Negli ultimi mesi la scuola ha dovuto organizzarsi con nuove modalità – dice il sindaco Settimio Bianciardi – e la consegna formale di questo premio è stata un buona occasione per ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, chi, in questi mesi si è speso per portare avanti le attività didattiche con modalità nuove, per alcuni periodi a distanza, con tutte le difficoltà che i cambiamenti spesso comportano. Grazie davvero a tutti”.

Il premio, che quest’anno ha visto anche il contributo economico del produttore e attore Arturo Paglia, consiste in buoni di un valore tra 100 e 140 euro da spendere nelle cartolibrerie del territorio comunale, per libri e materiale scolastico.

A ricevere questo beneficio sono stati gli studenti promossi all’esame di terza con voti dal 9 al 10 e lode. Si tratta di Simone Angeli, Diana Ghetgkelas, Edoardo Ceravolo, Damiano Del Vecchio, Elisa Olivi, Martina Tonini, Brando Mariani, Arianna Eusepi e Olivia Di Martino.

Presenti anche, in rappresentanza di tutto il corpo docente le insegnanti della scuola secondaria di primo grado, Roberta Labardi e Stefania La Spina.

“E’ stato un momento emozionante nonostante la distanza – conclude l’assessore Puccini – e speriamo che questo riconoscimento serva da stimolo ai ragazzi per continuare a impegnarsi con la stessa tenacia dimostrata fino ad oggi, per continuare a credere nei loro sogni e dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi. Perché anche in quest’anno così difficile, hanno dimostrato che se si impiegano le proprie energie si possono raggiungere i traguardi sperati, anche di fronte ad ostacoli e imprevisti”.