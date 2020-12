Alloggi dell’Enel in vendita per ripopolare il paese: ecco il bando

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha stipulato con Enel Italia Spa un protocollo d’intesa per la vendita degli alloggi di proprietà Enel situati in località Lagoni Boraciferi e Lago Boracifero, come azione condivisa tra le parti, al fine di favorire nuovi insediamenti residenziali e contrastare lo spopolamento.

Dal 28 dicembre sul sito internet del Comune di Monterotondo Marittimo è stato pubblicato il relativo bando “Abitare Monterotondo” per raccogliere le manifestazioni di interesse. Il bando riporta l’elenco delle unità immobiliari in vendita, l’indirizzo e il prezzo udv (Allegato A).

I sopralluoghi per visitare gli alloggi in vendita potranno essere effettuati recandosi presso l’ambulatorio medico di Lago Boracifero nei seguenti giorni:

– martedì 12 gennaio 2021 dalle 10:00 alle 15:30

– giovedì 21 gennaio 2021 dalle 10:00 alle 15:30

– lunedì 25 gennaio 2021 dalle 10:00 alle 15:30

Qualora al momento dell’arrivo dell’interessato non fosse presente il referente di Enel Italia Maurizio Minghi, sarà possibile contattarlo al seguente numero: 3204597928.

Le manifestazioni di interesse all’acquisto, a pena di esclusione, devono essere recapitate per PEC all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it con istanza di partecipazione firmata digitalmente o firmata in calce, accompagnata da documento di identità valido, a partire dalle ore 9 del giorno 1 febbraio 2021 sino al termine delle ore 24 del giorno 31 marzo 2021.

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima del termine od oltre il termine fissato e che l’indirizzo PEC da cui viene spedita la manifestazione di interesse può non essere di titolarità del richiedente, ma in essa va chiaramente stabilito il mittente e l’oggetto della PEC.

Per consultare il bando e i relativi allegati: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/bacheca/bandi-e-concorsi/bando-di-alienazione-alloggi-enel-italia-s.p.a.-201cabitare-monterotondo201d