Torna il grande hockey, ecco le sfide del Circolo Pattinatori e del Follonica

GROSSETO – Torna il massimo campionato di hockey pista. Tra martedì e mercoledì si giocano cinque recuperi della quinta giornata del girone d’andata. In campo le tre formazioni toscane: martedì al Capannino il Galileo Follonica sfida i campioni d’Italia del Forte dei Marmi, mentre mercoledì sera in via Mercurio l’Edilfox Grosseto si misura con la corazzata Wasken Lodi, regina di A1 prima del lockdown (foto di archivio di Casaburi).

Il programma completo

Martedì (20,45): Trissino-Breganze, Montebello-Scandiano, Follonica-Forte dei Marmi (dir. su Media sport Channel); mercoledì (20,45): Monza-Valdagno, Edilfox Grosseto-Lodi (diretta streaming su FIsrtv.it).

La classifica: Sarzana e Valdagno 22; Lodi 21; Forte dei Marmi 20; Trissino 18; Bassano 17; Follonica 14; Montebello 12; Correggio 10; Grosseto e Sandrigo 9; Monza 6; Scandiano 5; Breganze 0.

Marcatori: Coy Grau (Bassano) e Illuzzi (Lodi) 14; Rossi (Sarzana), Casas (Forte), Mendez Ortis (Lodi), Nadini (Monza), Ambrosio (Forte) 12.

Posticipi tv. L’ufficio gestione campionati Fisr ha anche comunicato il programma delle dirette televisive per gennaio e febbraio. L’Edilfox Grosseto è stato messo in scaletta mercoledì 27 gennaio in occasione della trasferta di Sandrigo e mercoledì 17 febbraio: affronterà in posticipo in via Mercurio il Lanaro Breganze.