Tombola in diretta Youtube con la Croce rossa: ecco come partecipare

GAVORRANO – Un nuovo appuntamento sta per arrivare con la Croce Rossa di Gavorrano, che non ferma le proprie attività sociali nemmeno nel periodo delle feste. L’1 gennaio a partire dalle ore 18 ci sarà la Tombola Online in diretta YouTube. L’attività consiste in una vera e propria tombola a premi.

«Questa attività – spiega Mario Uliano, consigliere della Cri Giovani di Gavorrano – è stata pensata per trascorrere del tempo in compagnia in questo momento in cui divertirsi è diventato un pochino complicato, anche per l’impossibilità di passare del tempo con amici e parenti. Per l’idea ci siamo ispirati alle nostre tradizioni natalizie e familiari. Siamo a disposizione di chiunque voglia informazioni più dettagliate per partecipare alla nostra Tombola Online e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. Ringraziamo anche il sindaco Andrea Biondi e l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di usufruire della struttura dei Bagnetti per la diretta Youtube».

Come funziona?

Per partecipare basta seguire alcuni semplici passi: contattare il numero 380-1996694 per l’acquisto delle cartelle (prezzi: 1,50 euro – 3 Cartelle; 5 euro – 12 cartelle; 10 euro – 30 cartelle); avere la possibilità di collegarsi a YouTube per seguire la diretta e uno smartphone con whatsapp a portata di mano per comunicare con i volontari l’eventuale vittoria. Non è obbligatorio iscriversi al canale, ma fortemente consigliato così da poter ricevere la notifica appena inizierà la diretta.

La tombola sarà divisa in tre partite, di cui una è dedicata ai bambini, con premi rivolti ai più piccoli: giocattoli, elettronica di consumo e due ingressi al Parco Avventura offerti dal Tasso Scatenato.

Per le due partite dei più grandi tra i premi troviamo: cesti natalizi, una Smartbox, una cena per due persone al Ristorante Da Danilo e tanto altro.

Questa attività è stata realizzata grazie alla collaborazione di partnership e sponsorizzazioni da parte di: Frantoio San Luigi, Rocca di Frassinello, Peccati di Gola – Pasta Fresca da Graziella, Ristorante da Danilo, Tasso Scatenato, Sezione Soci Unicoop Tirreno Gavorrano, Pasticceria Asti, Gotti e Morsi, Salumificio Franchi e la Poligrafica.