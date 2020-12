Coronavirus, meno casi con più tamponi: in Maremma ci sono due nuovi positivi. 16 i guariti

GROSSETO – Sono due i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri nove), entrambi registrati nel Comune capoluogo. 261 i tamponi effettuati (ieri 212).

In totale le persone positive in carico alla Asl in Maremma sono 355 (ieri 371). 16 le guarigioni (ieri 13) e nessun decesso (come ieri).

Positiva la tendenza degli ultimi giorni che vede una leggera ma costante diminuzione dei nuovi casi nella nostra provincia.

Per il momento sono 38 (su 355 positivi) le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto: di queste otto si trovano in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 31 Provincia di Arezzo 11 Provincia di Siena 18 Provincia di Grosseto 2 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 1 3 1 4 1 1 Grosseto 0 1 1 – 0 0 Siena 6 5 3 1 2 1 Totale ASL TSE 7 9 5 5 3 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 22 dicembre 23/12/20 Giovedì 24 dicembre Venerdì 25 dicembre Sabato 26 dicembre Domenica 27 dicembre 28/12/20 Arezzo 14 54 37 7 21 41 11 Siena 19 25 24 5 29 36 18 Grosseto 22 13 13 9 10 9 2 Totale Asl Tse 55 94 74 21 60 86 31

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 48 TI San Donato Arezzo 18 Degenza Covid Misericordia Grosseto 30 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 358 Provincia di Siena 297 Provincia di Grosseto 261

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 608 Provincia di Siena 440 Provincia di Grosseto 355

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 426 Provincia di Siena 296 Provincia di Grosseto 250

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1606 Provincia di Siena 1427 Provincia di Grosseto 618

Guariti Provincia di Arezzo 11 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 16