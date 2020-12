Coronavirus: al via la consegna dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà

SCARLINO – Il Comune di Scarlino inizia la consegna dei buoni spesa a chi si trova in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. La distribuzione sarà gestita dal Servizio sociale territoriale: per ricevere i buoni i cittadini dovranno chiamare il numero 0566 909130 il lunedì dalle 10 alle 12 e il numero 0566 909128 il giovedì dalle 10 alle 12.

Possono richiedere i ticket i residenti nel Comune di Scarlino che hanno un’attestazione Isee dell’anno in corso e che si trovano in grave difficoltà economica dovuta all’emergenza sanitaria. Il contributo è di 250 euro per i nuclei familiari, 150 euro per chi vive da solo. Alle famiglie numerose potrà essere assegnato un ticket aggiuntivo di 50 euro.

I buoni spesa potranno essere utilizzati nelle attività commerciali di Scarlino che hanno aderito all’iniziativa: nel centro abitato “La Bottegaia” di Claudia Palumbo in via IV Novembre 3 e la “Macelleria da Lauro” di Clara D’Avino in via Citerni 1/3, mentre a Scarlino Scalo da “Siamo alla frutta” di Massimo Barcelli, in via Matteotti 44, alla macelleria “Borelli Antonio” di Alessandro Borelli in piazza Gramsci 1, alla panetteria “3 Palme” in via Mariotti 4/2 e a Unicoop Tirreno in piazza Agresti.

Per informazioni sulla consegna dei buoni spesa è possibile contattare la responsabile dell’ufficio Politiche sociali del Comune di Scarlino, Carla Brunese, al numero 0566 38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.