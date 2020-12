Amministrative2021, Casamenti: «La lista dei candidati del centrodestra sarà pronta entro il 15 gennaio»

ORBETELLO – “Stanno proseguono a ritmo serrato i lavori che abbiamo attivato per la realizzazione di tante opere pubbliche, moltissimi altri interventi in tutto il territorio comunale avranno inizio nei prossimi giorni e settimane. Continuiamo senza sosta nella attività amministrative in tutti i settori e con la gestione dell’emergenza Covid. E al contempo stiamo ormai completando la lista dei 16 candidati che avrò l’onore di guidare per ottenere il secondo mandato amministrativo da sindaco”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.

“Abbiamo lavorato 4 anni e mezzo in perfetta sintonia, unità e compattezza – prosegue -, la stessa unità che si è poi manifestata con la mia candidatura sposata unanimemente da tutte le forze politiche di centro destra e rappresentanze della società civile. Ora stiamo per chiudere anche la lista dei 16 candidati. Entro il 15 gennaio infatti la lista sarà fatta.

In questi giorni stiamo infatti lavorando al completamento della lista che è già pronta all’80%. I nomi però saranno resi noti solo verso la fine del mese di febbraio se si voterà a giugno. Se invece, a causa del Covid, le elezioni comunali fossero rinviate a ottobre, allora la lista sarebbe resa nota solo a fine maggio.

La quasi totalità degli attuali consiglieri comunali di maggioranza, rappresentanti dei partiti e della società civile e forti dei risultati positivi raggiunti, sarà nuovamente in lista; a questi nomi se ne aggiungeranno altri nuovi indicati dai partiti ed importanti rappresentanti della società civile. Nomi davvero molto forti elettoralmente, molto conosciuti, stimati e ben radicati nella nostra comunità come lo sono gli attuali consiglieri comunali di maggioranza.

La nostra coalizione che è stata una garanzia di unità, compattezza ed operatività, continuerà ad operare avendo queste caratteristiche imprescindibili. Infatti al nostro Comune serve una Amministrazione che continui a lavorare nella massima unità come ha fatto in questi ultimi quattro anni e mezzo di legislatura e che non si distragga con diatribe, lacerazioni politiche interne, scontri che farebbero il male della nostra comunità.

Lasciamo agli altri la maionese impazzita dove, come sempre, tutto e il contrario di tutto tenta invano di stare insieme con grave e irreparabile danno al nostro Comune”, conclude Casamenti.