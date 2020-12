410mila euro per la riqualificazione dei Ponti neri: approvato il progetto

ALBERESE – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che dà il via libera al risanamento e alla ristrutturazione dei due ponti stradali che attraversano il canale essiccatore principale sulla strada dei Ponti neri all’Alberese (Grosseto).

L’intervento, per un valore di 410mila euro, punta a risolvere un problema strutturale che ha portato ad un notevole distacco delle solette delle spallette di appoggio dei ponti. Da qui la chiusura al traffico veicolare, data l’instabilità delle due strutture di collegamento.

“Si conclude positivamente l’annosa questione dei Ponti Neri – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. Presto partirà l’intervento risolutivo, per cui andiamo a stanziare più risorse rispetto a quelle inizialmente previste, ripristinando così un’infrastruttura importante che potrà tornare ad essere funzionale per i numerosi agricoltori che attualmente sono costretti ad aggirare l’ostacolo e ad allungare il proprio percorso. Si tratta di un intervento particolarmente complesso per cui sono richieste procedure più lunghe, ma possiamo confermare che i lavori partiranno entro fine primavera del prossimo anno.”