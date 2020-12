GROSSETO – È scattata stamattina in tutta Europa l’operazione “Vaccine day” e anche in Toscana sono arrivate le prime dosi del vaccino Pfizer Biontech, che ieri erano state accolte a Roma dopo un lungo viaggio dal Belgio.

E così come è accaduto in tutti gli stati dell’Unione europea anche in Toscana sono stati somministrati i primi vaccini al personale sanitario. In particolare le prime due vaccinate toscane sono due infermiere: si chiamano Elena e Simone hanno ricevuto la loro dose di vaccino all’ospedale Cto di Firenze.

«Elena e Simona – scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani – sono le prime vaccinate in Toscana. Entrambe infermiere da mesi in prima linea nei reparti Covid, sono il simbolo della nostra coraggiosa Toscana che combatte e si cura per rialzarsi più unita di sempre».

Alcue dosi di vaccino arriveranno stamattina anche in provincia di Grosseto all’ospedale Misericordia dove tra qualche ora saranno vaccinate 45 persone scelte tra il personale sanitario che opera in Maremma.