GROSSETO – Sei maremmano se dici: “eh s’è fatto il guadagno di Pottino!”

Questo modo di dire è profondamente radicato nelle abitudini lessicali dei maremmani veraci, che hanno un’espressione caratteristica adatta a ogni circostanza.

Chi fosse Pottino non lo so. So che il fetto prosegue cosi: “che bruciava i lenzuoli pe’ vende la cenere”.

Cosi si capisce ancora di più l’uso di questa espressione applicabile a tutti gli affari all’incovercio, quelli dove invece di guadagnare, vanno in perdita.

Ecco, tutte le volte che i nostri affari so’ cosi….eh s’è fatto davvero il guadagno di Pottino…e siamo rimasti co’ una mano davanti e una di dietro!