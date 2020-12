In giro senza motivo e con la cocaina in tasca

MASSA MARITTIMA – Erano in giro quando dovevano stare a casa, ossia nell’orario di coprifuoco previsto dal Dpcm di Natale, e perdipiù avevano in tasca rispettivamente 15 grammi di hashish e due di cocaina per uso personale.

Due uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica dai carabinieri di Massa Marittima e di Gavorrano. Ai due sono state anche contestate le violazioni al DPCM, che si aggiungono ad altre due contestate dai Carabinieri ad altrettanti soggetti “pizzicati” a spasso senza una valida motivazione.