Alla guida senza patente, e l’amico ha la droga in tasca

ROCCASTRADA – È stato sorpreso (per la seconda volta) alla guida di un’auto senza patente (che non ha mai preso). Per giunta al passeggero (proprietario della vettura) è stata trovata hashish in tasca (per uso personale). La droga è stata sequestrata e lui segnalato alla prefettura.

Nel giro di due anni è la seconda volta che l’autista, di Roccastrada, viene trovato alla guida pur non avendo la patente.

Entrambi sorpresi in giro per il paese do Roccastrada senza un valido motivo, è stata contestata anche la violazione amministrativa per aver trasgredito il Dpcm entrato in vigore in occasione delle festività.