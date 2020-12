GROSSETO – Crollano le temperature in tutta la Maremma con possibilità di neve in buona parte della provincia in questa fredda giornata di sabato 26 dicembre.

Partiamo dal capoluogo, dove la neve non ci sarà, ma le temperature passeranno dai 9 gradi di minima ai 15 di massima di Natale, agli 8 di massima e al +1 di minima atteso a Santo Stefano.

Niente neve, ma qualche pioggia e vento fino a 30 chilometri orari. Neve che è attesa non soltanto, ancora una volta, sulla Vetta Amiata, dove è già caduta ieri. Ma fiocchi potrebbero vedersi anche nei vari comuni amiatini e sulle colline del Fiora.

