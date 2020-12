Coronavirus, in Italia 10.407 nuovi contagi con 81.285 tamponi. Altri 261 morti, ricoveri negli ospedali in calo

GROSSETO – Meno tamponi, meno contagiati. Il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia di sabato 26 dicembre fa registrare 10.407 nuovi positivi. Le comunica il Ministero della Salute, che dà notizia anche di 81.285 tamponi (ieri ne erano stati comunicati ben 152.334).

Stabile, a fronti di questi numeri, il tasso di positività, che si attesta attorno al 12,8%: ieri era stato del 12,5%. I contagi, infatti, erano stati 19.037.

Si registrano anche altri 261 decessi, che portano il totale dei morti, che diventano 71.620 in totale dall’inizio della pandemia. Le persone che hanno contratto sicuramente il virus sono 2.038.759. Gli attualmente positivi sono 580.941.

Sale ovviamente il numero dei guariti, che raggiunge quota 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155). In terapia intensiva ci sono 2 persone in meno di ieri, in tutto 2.582. Ricoverati 23.304 pazienti, 98 in meno di ieri.