GROSSETO – Come previsto, altra neve sta cadendo sul Monte Amiata. Le precipitazioni, iniziate già ieri, stanno continuando anche nella giornata di sabato 26 dicembre. Una ricca coltre di neve, considerando già le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane, sta ricoprendo la montagna, in un’annata veramente eccezionale per la neve.

Non solo la vetta bianca. Nelle prossime ore, infatti, si attendono nevicate anche in altre parti della provincia. A iniziare dai comuni amiatini, in cui fiocchi sono previsti in tutta la giornata. Ma attenzione anche alle colline di Roccastrada, mentre rispetto a quello che si pensava ieri le colline del Fiora dovrebbero essere rispariate.

Non nevica, ovviamente, nel capoluogo. Che pero si è risvegliato con l’atteso abbassamento delle temperature. Vento in aumento e anche possibilità di pioggia a Grosseto e altre zone della provincia per tutta la giornata, con ulteriore abbassamento delle temperature previsto per domani. La foto della neve sull’Amiata è del sito www.rifugiovetta.it.

