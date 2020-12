GROSSETO – Quest’anno per farvi gli auguri abbiamo deciso di farlo in prima persona. Abbiamo deciso di “metterci la faccia” così come facciamo ogni giorno raccontando la Maremma.

Per questo auguriamo a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo e serene feste a tutti.

di 16 Galleria fotografica Natale 2021









«Il 2020 – dice il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – è stato un anno difficile e complicato per tutti. Non è stato facile andare avanti per nessuno e tante sono ancora le incertezze che troveremmo nel nostro cammino. Proprio in questi giorni inizierà la campagna di vaccinazione per il coronavirus e questa tra le tante cose che potevano succedere in questo periodo, rappresenta un segno importante. Un’opportunità che ci troviamo sotto l’albero di Natale e un’occasione di speranza per tutti. Abbiamo bisogno di tornare a scrivere il nostro futuro tutti insieme. Noi vogliamo esserci, vogliamo continuare a scrivere e a raccontare la Maremma. Ci siamo stati nei mesi difficili e ci saremo anche nel 2021, mettendoci ogni giorno grande impegno e cercando di dare un contributo importante alla nostra terra. Lo abbiamo fatto mettendoci ogni giorno la faccia e sempre con attenzione e rispetto i nostri lettori. Per questo abbiamo deciso di regalarvi in questo natale 2020 tutte le nostre facce. Buon Natale a tutti».