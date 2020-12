Per spostarsi oggi c’è bisogno dell’autoceritificazone. Scarica il pdf

GROSSETO – Per la giornata di oggi, 25 dicembre, e fino a domenica, visto che siamo in zona rossa è necessario per compiere ogni spostamento, anche dentro al proprio comune di residenza, l’autocertificazione. In basso trovate il modulo in pdf che potete scaricare e modificare più volte.

Il modulo per l’autocertificazione – Per spostarsi tra i comuni e dalle 22 alle 5, in zona arancione, e per uscire di casa sempre in zona rossa. visto che non è consentito, è necessario l’utilizzo del modello di autocertificazione nel quale deve essere indicato una delle tre motivazioni previste: lavoro, salute o necessità. Qui di seguito trovate il modulo scaricabile e editabile in modo che potete modificarlo ogni volta che volete prima di stamparlo. CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO: LINK.

