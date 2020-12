L’almanacco del Giunco: il 25 dicembre Carlo Magno imperatore e il primo presepe della storia

GROSSETO – Venerdì 25 dicembre, Natale di Gesù e santa Anastasia Martire, il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 16.41. Accadeva oggi:

0 – (3760 dalla Creazione, secondo la religione ebraica) – Nascita ufficiale di Gesù di Nazareth, il Cristo (secondo la religione Cristiana).

274 – Aureliano stabilisce la festa del Dies Natalis Solis Invicti

390 – Il vescovo di Milano Ambrogio costringe l’imperatore Teodosio I a fare penitenza per il massacro da questi ordinato contro i tessalonicesi.

537 – A Costantinopoli Giustiniano dedica una basilica a Santa Sofia.

784 – Tarasio viene eletto Patriarca Ecumenico di Costantinopoli.

800 – Incoronazione di Carlo Magno come Imperatore dei Romani a Roma da parte di Papa Leone III.

858 – Fozio viene incoronato Patriarca di Costantinopoli.

995 – La Norvegia celebra per la prima volta il Natale cristiano.

1000 – Santo Stefano d’Ungheria viene incoronato re.

1038 – L’espressione “Cristes maessam” (da cui “Christmas”) viene usata per la prima volta in una cronaca anglosassone in riferimento a questo giorno di dicembre.

1065 – Consacrazione dell’Abbazia di Westminster a Londra.

1066 – Guglielmo il Conquistatore viene incoronato re d’Inghilterra

1075 – Papa Gregorio VII viene aggredito dai romani durante la messa di Natale.

1120 – Viene fondato l’Ordine premostratense.

1130 – Fondazione del Regno di Sicilia tramite l’incoronazione di Ruggero II a Palermo

1194 – Incoronazione di Enrico VI di Hohenstaufen, a Palermo, quale re di Sicilia.

1223 – Francesco d’Assisi allestisce, a Greccio, il primo presepe “vivente”.

1249 – Le forze crociate sono attaccate dai turchi a Damietta.

1282 – Gli Asburgo diventano ufficialmente feudatari in Austria.

1410 – Eccidio di Lozio, la famiglia Nobili viene sterminata ad opera della famiglia Federici

1413 – Fallisce un complotto dei lollardi per rapire il re inglese Enrico V.

1492 – Una delle tre caravelle di Colombo si arena e deve dunque essere evacuata.

1521 – I riformatori luterani celebrano a Wittemberg la prima messa di Natale in lingua tedesca.

1538

– Prima messa di Natale in Messico. È celebrata dal padre Pedro de Gante.

– Sant’Ignazio de Loyola celebra la sua prima messa.

1551 – Edoardo VI d’Inghilterra rinvia l’esecuzione del duca di Somerset in quanto è Natale.

1583 – Il compositore Orlando Gibbons viene battezzato.

1604 – Coloni francesi al largo del futuro Maine celebrano il Natale: è la prima volta nei futuri Stati Uniti.

1643 – Il capitano della Marina Inglese, sotto il vessillo della Compagnia delle Indie Orientali, William Mynors scopre l’isola del Natale

1775 – Papa Clemente XIV pubblica l’Enciclica Inscrutabile divinae sapientiae, sull’inizio del pontificato, sulla cura per la scelta dei nuovi preti, sulle condizioni del mondo moderno, sulla cura episcopale.

1776 – George Washington e il suo esercito attraversano il Fiume Delaware.

1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht) (Chiesa di San Nicola a Oberndorf, Austria).

1837 – Battaglia di Okeechobee: l’esercito statunitense sconfigge gli indiani Seminole.

1868

– Il presidente statunitense Andrew Johnson concede la grazia a tutti gli ex-combattenti degli Stati Confederati d’America nella Guerra di secessione americana.

– La Repubblica di Ezo viene fondata su Hokkaidō dai ribelli degli Shogunati.

1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone.

1926 – Hirohito diventa Imperatore del Giappone, succedendo all’Imperatore Yoshihito.

1932 – Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone.

1938 – Sudafrica: dei pescatori scoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. In seguito viene chiamato Celacanto (o Celacantide), e si tratta di una specie di pesce ritenuta estinta milioni di anni fa.

1939 – Canto di Natale di Charles Dickens viene letto alla radio per la prima volta (CBS radio).

1941 – Hong Kong si arrende ai giapponesi.

1947 – Entra in vigore la Costituzione della Repubblica di Cina.

1953 – Scoppia un incendio a Shek Kip Mei, Hong Kong.

1973 – ARPANET si blocca quando a causa di un bug di programmazione, tutto il traffico di ARPANET viene smistato all’Università di Harvard, provocando un “congelamento” del server.

1977 – Il Primo ministro Menachem Begin incontra in Egitto il Presidente egiziano Anwar Sadat.

1989 – Nicolae Ceaușescu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati.

1991 – Michail Gorbačëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell’URSS.

1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale.

2003

– Benin, Africa: un Boeing 727 precipita subito dopo il decollo dall’aeroporto di Cotonou; morti 113 passeggeri, in gran parte cittadini libanesi.

– Cina: una esplosione in un giacimento di gas naturale nella contea di Kaixian causa 191 morti.

2004 – La navetta Cassini rilascia la sonda Huygens che atterrerà su Titano, una delle lune di Saturno.

2005 – Papa Benedetto XVI pubblica la Lettera Enciclica Deus Caritas est, la prima del suo pontificato.

