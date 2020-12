Coronavirus, nove nuovi positivi in provincia di Grosseto: sei ad Orebtello

GROSSETO – Sono nove i nuovi positivi al tampone del Coronavirus in Maremma, sei dei quali nel comune di Orbetello, dove da alcuni giorni è incorso un focolaio Covid nella Rsa. Gli altri tre sono suddivisi tra Follonica, Grosseto e Monte Argentario. Perlopiù si tratta di gente ultrasessantacinquenne, tranne un caso sotto i 18 anni.

I nuovi positivi vengono fuori dai 442 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone positive in carico sono, ad oggi, 389 di cui 286 al proprio domicilio; 711 coloro che sono in quarantena per contatto stretto . Si registrano 20 guarigioni e, fortunatamente, nessun decesso.

Sono 21 invece i nuovi positivi che si riscontrano nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena). Al momento sono 27 le persone ricoverate al Misericordia di Grosseto, nove in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 21 Provincia di Arezzo 7 Provincia di Siena 5 Provincia di Grosseto 9 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo – 1 3 2 – 1 Grosseto 1 – 0 – 2 6 Siena – – 3 2 – – Totale ASL TSE 1 1 6 4 2 7

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 19/12/2020 Domenica 20/12/2020 Lunedi 21/12/2020 Martedì 22/12/2020 Mercoledì 23/12/2020 Giovedì 24 dicembre Venerdì 25 dicembre Arezzo 26 20 24 14 54 37 7 Siena 24 13 7 19 25 24 5 Grosseto 8 13 6 22 13 13 9 Totale Asl Tse 60 48 37 55 94 74 21

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 1 Monte Argentario 1 Orbetello 6

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 59 TI San Donato Arezzo 15 TI Nottola 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 9

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 620 Provincia di Siena 610 Provincia di Grosseto 442

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 636 Provincia di Siena 415 Provincia di Grosseto 389

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 451 Provincia di Siena 271 Provincia di Grosseto 286

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1706 Provincia di Siena 1427 Provincia di Grosseto 711

Guariti Provincia di Arezzo 10 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 20