Codice giallo per rischio neve e vento da stasera sino alla fine dell’anno

GROSSETO – Codice giallo per rischio neve e vento dalla mezzanotte di oggi, 25 dicembre, sino al 31, santo Stefano. Scatta dunque, come si legge nel bollettino del centro funzionale della Regione Toscana, l’allerta meteo per la zona delle Colline Metallifere (Roccastrada, Massa Marittima, Gavorrano, Monterotondo…) e per l’Amiata.

Il rischio oltre al vento è quello di nevicate, tanto che è stata disposta l’apertura ininterrotta della sala operativa della Protezione civile.

26 dicembre:

Cielo: molto nuvoloso in nottata e per gran parte della mattina con precipitazioni in Appennino e sulle zone interne orientali e centro-meridionali della regione, nevose fino a bassa quota (400-600 metri o localmente inferiori). Tendenza a ampie schiarite dalla tarda mattinata.

Vento: moderati o forti da nord-est.

Temperatura: in sensibile diminuzione.

Mare: mossi, molto mossi al largo.

27 dicembre:

Cielo: sereno in mattinata; nubi in aumento dal primo pomeriggio a partire dalla costa con possibili precipitazioni in serata sulle zone di nord-ovest, nevose in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 metri, ma in innalzamento.

Vento: inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi da sud e a rinforzare dal pomeriggio.

Temperatura: in ulteriore calo. Probabili estese gelate nottetempo e la mattino.

Mare: poco mossi sottocosta. Possibile tendenza ad aumento del moto ondoso nella seconda parte della gironata.

28 dicembre

Cielo: molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse più intense e probabili inizialmente sulle zone nord-occidentali, in trasferimento alle zone interne e centro-meridionali della regione dal pomeriggio. Neve sull’Appennino settentrionale inizialmente oltre i 1300-1400 metri in calo di quota fino a 1100 metri.

Vento: moderati da sud (forti sul litorale), tendenti a disporsi da sud-ovest dal pomeriggio quando tenderanno ad attenuarsi.

Temperatura: in sensibile aumento, in particolare le minime.

Mare: molto mossi o agitati.

29 dicembre

Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti, nevose oltre i 1200 metri in Appennino.

Vento: moderati di Libeccio, localmente ancora forti sul litorale settentrionale.

Temperatura: in locale aumento le minime, stazionarie le massime.

Mare: molto mossi.

Si raccomanda di prestare attenzione in caso di fenomeni intensi. Per info visita il sito www.cfr.toscana.it