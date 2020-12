Natale, il menù dei maremmani: ecco come avete risposto al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna il nostro appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale. Visto l’imminente arrivo del Natale, vi abbiamo chiesto quale sarà il menù del vostro 25 dicembre, e quale sarà il piatto che non può mancare sulla vostra tavola nella festa più attesa dell’anno. Nonostante le restrizioni, infatti, il Natale rimane giorno di festa e tradizione.

Contro ogni aspettativa, sono numerosi i maremmani che a Natale prediligeranno un menù di pesce, che è normalmente un “diktat” nella giornata della vigilia.

Sugli antipasti non si transige: crostini toscani, affettati e formaggio sono un must della cucina tipica maremmana, a Natale come in altre occasioni.

Un maremmano su due sceglie i tortellini in brodo come primo piatto, seguiti dai tortelli maremmani, le lasagne, tagliatelle e, infine, gli gnudi.

Chi non sceglierà il pesce, per il secondo punterà sull’agnello o sul roast beaf o una grigliata mista.

Tra i contorni, sono le patate arrosto a farne da padrona.

Di dolci chi più ne ha più ne metta! Ma, come potevamo aspettarci, sono quelli natalizi ad avere la meglio: panettone, pandoro, panforte e torrone.

Non resta che augurarvi buon Natale.