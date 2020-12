L’Avis regala pandori agli ospiti delle Rsa e ai ragazzi profughi

MASSA MARITTIMA – La sezione Avis di Massa Marittima ha consegnato pandori e panettoni agli ospiti della Rsa Falusi e San Giuseppe di Massa Marittima. Ha fatto anche questo regalo alla cooperativa Di Vittorio, che si occupa di ragazzi profughi o che hanno avuto dei problemi.

«Questo gesto è stato fatto per augurare buone feste e fare un piccolo regalo in questo periodo, dove stare insieme non è possibile – afferma il presidente dell’Avis di Massa Marittima Mauro Franceschi -. Nella speranza che il gesto sia stato apprezzato ringraziamo la disponibilità del presidente del Falusi, del San Giuseppe e della cooperativa Di Vittorio».