I tifosi dell’Unione sportiva Orbetello donano alla Caritas pacchi alimentari per Natale

ORBETELLO – Questa mattina sono stati consegnati alla Caritas diocesana di Pitigliano, Sovana e Orbetello i generi alimentari frutto della raccolta effettuata dai tifosi dall’Unione Sportiva Orbetello 1908.

«La sensibilità e vicinanza dimostrata dall’Unione Sportiva – afferma la Caritas – sancisce ancora una volta come il volontariato sia la spina dorsale silenziosa della nostra vita. Donare agli altri porta una luce di speranza in un momento cosi buio e difficile».

«Una realtà sportiva storica e presente da più di 100 anni nel nostro territorio con i suoi tifosi, i ragazzi della Curva Nord “Gigi Buscagnatti” e tutti coloro che gli sono vicino, ha donato un importante aiuto alimentare per sperare in un Natale migliore. La Caritas ringrazia e siamo certi che la vicinanza e la prossimità di mondi all’apparenza distanti ma in realtà vicini ci aiuterà ad uscire da questa difficile situazione. “Peggiore è la tempesta , più bello sarà l’arcobaleno”».