Gli auguri di Vivarelli Colonna: «Non rinunciamo al “Buon Natale”»

GROSSETO – “Il mio messaggio di auguri quest’anno è composto da tante pagine da riempire. Sono le riflessioni su questo difficile anno che abbiamo affrontato tutti assieme, congiuntamente e coraggiosamente”. Così il sindaco e presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il Natale arriva a seguito di mesi di incertezze – prosegue -, di tanti pensieri, di difficoltà concrete, di preoccupazioni che – a più livelli – hanno riguardato e riguardano tutti noi.

Mai nessuno avrebbe pensato di trovarsi in una situazione surreale come quella attuale. Per questo, nonostante non sia possibile riunirsi fisicamente con i propri affetti e i propri familiari, viene ancor più naturale vivere queste Feste con spirito di grande solidarietà, calore, tenerezza.

Il pensiero va a chi soffre, a chi è solo, a chi lavora per gli altri. Va a tutti coloro, tantissimi, che si stanno battendo per difendere il proprio posto di lavoro, o per la sopravvivenza della propria azienda.

Oggi gli auguri sono più sentiti che mai, ne abbiamo bisogno tutti, possono fare la differenza nel mantenerci attivi, forti, speranzosi, come abbiamo fatto fino a questo momento.

Buon Natale quindi a ognuno di voi. Sono certo che tra l’incredulità, i problemi e le preoccupazioni, ci sia spazio per la costanza: la costanza di lottare, di continuare a tutelare la propria quotidianità, di prendersi cura dei nostri cari e di noi stessi.

Non rinunciamo quindi a due parole magiche – conclude -: Buon Natale”.