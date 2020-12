Follonica scatenato, gara da dimenticare per la formazione Rrd del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Serata da dimenticare per i giovani della RRD di Grosseto, travolti dalla formazione del Galileo Follonica (9-2 il finale), nel quarto turno di Coppa Italia di serie B. I ragazzi allenati da Alessandro Brizzi hanno mostrato grandi difficoltà per andare al tiro al termine della manovra, mentre gli azzurri di Bellan, trascinati dall’ex Carlo Gucci (autore di una cinquina) sono stati spietati e, alla resa dei conti, hanno sbagliato solo un rigore nel finale con Rondelli.

I biancorossi di Alessandro Brizzi hanno compromesso il match con un brutto primo tempo, nel quale hanno subito cinque reti (foto di Mimmo Casaburi).

Il primo squillo del match è del Follonica che va a segno con Gucci, tutto solo davanti a porta, Passano tre minuti e mezzo e gli azzurri raddoppiano con Piro, bravo a riprendere la pallina respinta da Ciupi sul tiro di Gucci. L’ex Gucci è in serata di grazia e nel giro di un minuto firma una doppietta, con un rigore, che porta gli azzurri sul 4-0. Al 14′ Bardini si procura un rigore che Achilli trasforma. L’ultimo centro della prima frazione è però ancora del Follonica, con Jacopo Mariotti.

Nella ripresa la musica non cambia con il Grosseto che ha grosse difficoltà a trovare la via della rete, anche se rispetto alla precedente frazione si è notata un po’ più di vivacità e il portiere Fillini ha effettuato qualche intervento per evitare la segnatura. il secondo goal grossetano è arrivato però solo a sei secondi dalla sirena per opera di Michele Achilli. La Coppa Italia di serie B si ferma adesso fino al 10 gennaio: riprenderà con il derby in famiglia tra la capolista Alice e la RRD.

La classifica del girone B: Alice Grosseto 12; Galileo Follonica 7; RRD Grosseto 2; Blue Factor Castiglione 1.

RRD Grosseto-Galileo Follonica 2-9

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Alfieri, Angeli, Rosati, Bardini, Bianchi, Leonardo Ciupi, Casaburi. All. Alessandro Brizzi.

FOLLONICA: Fillini, Del Viva; Edoardo Mariotti, Esposto, Gucci, Jacopo Mariotti, Piro, Bonucci, Battaglia, Rondelli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: nel p.t. al 4’52 Gucci, 8’22 Piro, 10’14 Gucci, 11’25 Gucci (rigore), 14′ Achilli (rigore), 22’51 Jacopo Mariotti; nel s.t. al 24’38 Gucci, 18’10 Piro, 21’32 Gucci, 23″06 Rondelli, 24’54 Achilli.

NOTE: cartellino blu ad Angeli.