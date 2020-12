Coronavirus in Italia: 18.040 nuovi positivi, 505 morti e 22.718 guariti

GROSSETO – 18.040 nuovi positivi, 505 morti e 22.718 guariti: è questo il bilancio delle ultime 24 ore sulla diffusione del Coronavirus in Italia secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute.

In aumento i nuovi casi: ieri erano 14.522 con 175.364 tamponi, oggi sono 18.040 con 193.777 tamponi.

Il tasso di positività (rapporto positivi-test) è dell’9,3%, in crescita rispetto a ieri quando era dell’8,28%.

505 i decessi delle ultime 24 ore per il Covid (ieri erano 553). In totale sono 70.900 i morti di Covid in Italia.

Prosegue il calo delle delle terapie intensive, altre 35 in meno, che scendono a 2.589 complessive, e dei ricoveri ordinari, -476, 24.070 in tutto.

I dimessi o guariti sono aumentati di 22.718 raggiungendo 1.344.785. Gli attualmente positivi in Italia sono 593.632 (-5.184). I casi totali hanno raggiunto quota 2.009.317.