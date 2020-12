Coppi: «Un milione di euro per la strada della Sforzesca. Ascoltata la voce dei cittadini»

CASTELL’AZZARA – «A conclusione di un anno estremamente difficile giunge graditissima la notizia del finanziamento di un milione di euro per la strada provinciale 95 la Sforzesca» affermano il sindaco di Castell’Azzara Maurizio Coppi e il consigliere Massimiliano Nannoni. «L’erogazione avverrà in due tranche da 500 mila euro nel 2021 e 500 mila nel 2022. Da tempo la condizione della viabilità delle nostre strade costituisce un significativo freno allo sviluppo economico tanto necessario nelle aree più interne poiché sono le infrastrutture lo strumento imprescindibile per poter fruire al meglio degli scambi di beni e prodotti e per permetterci la riduzione delle distanze dai più importanti centri abitati e dalle principali arterie di comunicazione. Questo risultato deriva dall’attento ascolto delle esigenze dei cittadini da parte delle istituzioni».

«L’Amministrazione Coppi si è in effetti mobilitata con cura e celerità in questo senso». Coppi e Nannoni hanno ripetutamente segnalato in Provincia «lo stato deprecabile e pericoloso delle strade provinciali nelle nostre zone. Il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stato molto disponibile nel corso dei vari incontri durante i quali il capo gruppo di maggioranza Nannoni non si è stancato di documentare dettagliatamente le problematicità del nostro territorio che ha provveduto a monitorare senza sosta nelle sue criticità».

«La visita a Castell’Azzara del presidente della Provincia e dei suoi tecnici è stata determinante nell’accelerare il nostro dossier. Ad essa è seguita una giornata in Regione durante la quale il presidente Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras hanno mostrato grande interesse prendendosi a cuore una questione per noi di importanza capitale. La foto che ritraeva insieme il presidente della Regione, il presidente della Provincia e l’amministrazione Comunale alla fine dell’incontro era già di buon auspicio poiché mostrava un felice e proficuo connubio tra le sinergie tra i vari attori territoriali e la voce dei cittadini delle aree più marginali. Questa deve essere costantemente ascoltata e presa in considerazione non solo al fine di rispondere adeguatamente alle loro legittime esigenze di sviluppo economico, ma perché anche il nostro territorio sia parte integrante e fondamentale del sistema Paese». Sindaco e consigliere concludono ringraziando «tutti coloro che in Provincia e in Regione hanno mostrato di avere a cuore il nostro bel territorio».